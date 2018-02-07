وكيل "صحة البحيرة" يكشف حقيقة انتشار الأفاعي بالمحافظة



وأكد عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن المحافظ شكل لجنة من البيئة ومجلس المدينة والبيطري للتعامل مع الأماكن التي وقع فيها الإصابات.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الأمر ليس ظاهرة، وأن الوقائع كان بمناطق متفرقة.



قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إنهم خلال الأسبوع الماضي استقبلوا 4 حالات تعرضوا للدغ ثعابين، وحالة منهم وافته المنية بسبب وصوله متأخر للمستشفى.