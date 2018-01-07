مخرج مصري: "لابد من تجسيد الأنبياء على الشاشات"

أكد المخرج مجدي أحمد علي، على ضرورة تجسيد الأنبياء على الشاشات الفضائية، موضحًا أنه لا يوجد دليل شرعي ينص على حرمة تجسيد الأنبياء على الشاشة، وإنما هي اجتهادات شخصية ليس إلا.

وأضاف أحمد، أن الجمهور الآن أصبح يمتلك وعي كافٍ للتفرقة بين الممثل والشخصية الذي يقوم به، مستدلًا الجمهور المصري الآن لم يربط ظهور الفنان أحمد مظهر بصلاح الدين الأيوبي، غير أنه قام بتجسيد شخصيته فقط.

يُذكر أن المخرج مجدي أحمد على، بدأ حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج وأخرج أول أفلامه "يا دنيا يا غرامي" عام 1996، ومن أهم أعماله السينمائية "البطل" و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية" و"عصافير النيل"، وحقق آخر أفلامه "مولانا" نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا.