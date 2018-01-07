مجلس المصري يقايض التوأم من أجل التفريط في أحمد جمعة

عقد مجلس إدارة النادي المصري اليوم الأحد، بالقاهرة اجتماعا طارئا، لإتخاذ قرار بالضغط على التوأم إبراهيم وحسام حسن لتحقيق رغبتهم فى بيع اللاعب أحمد جمعة نجم الفريق البورسعيدي، والذى يتمسك به الجهاز الفني للتواجد ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

واتخذ مجلس حلبية قرارا بعدم تلبية طلبات حسام حسن من الصفقات المتبقية المطلوبة، في حال لم يوافق العميد على بيع أحمد جمعة .