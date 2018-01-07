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العراق يبنى سور حدودى مع سوريا لمنع عودة داعش

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:37 م
العراق يبنى سور حدودى مع سوريا لمنع عودة داعش
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أكدّ المتحدث بإسم حرس الحدود العراقى، اليوم أنّ بغداد بدأت خطوات بناء سياج أمنى جديد بطول 20 كم على الحدود السورية كخطوة أولى لمنع عودة مقاتلى تنظيم داعش.


وقال أنور حميد نايف، متحدث بإسم محافظة الأنبار، إنّ العراق بدأت قبل 10 أيام فى إقامة سياج أمنى من الأسلاك الشائكة بأبراج مراقبة على طول الحدود مع سوريا.


كما سيضم الحاجز الحدودى خندقاً بعرض 6 أمتار وكاميرات حرارية وأجهزة لرصد طائرات بدون طيار للمقاتلين عبر الحدود، وفقاً لصحيفة "ميدل ايست آى" البريطانية.

  

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