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نقيب الفلاحين يحذر من كارثية دخول مصر عهد استيراد الأرز

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:37 م
نقيب الفلاحين يحذر من كارثية دخول مصر عهد استيراد الأرز
نقيب الفلاحين
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داليا الحسين
 
قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن قرار تخفيض مساحات زراعة الأرز كان من مبرراته أن المساحات المصرح بزراعتها ستكفي السوق المحلي وفقا لحديث الحكومة، مشيرًا إلى أن التوجه إلى استيراد الأرز من الخارج بدلًا من زراعته في مصر يعني أن الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي على حساب المصري، ولم تتخذ كل الطرق قبل الاستيراد.

وأوضح "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أنه كان لا بد من زراعة الأرز "الجاف"، وهو صنف من الأرز يوفر المياه، منوها أن 200 ألف فدان أرز تم زراعتهم بهذه الطريقة.

ولفت إلى أن تحدث مع وزارة الزراعة حول الأرز الجاف، وكان ردها أنه لم يأخذ موافقة من مركز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة نوهت أن هناك أنواع أخري من الأرز تعطي محاصيل أكثر.

وشدد نقيب عام الفلاحين على أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استيراد الأرز من الخارج.

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