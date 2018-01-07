"التعليم": كنترولات الثانوية العامة "خلية نحل"

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعادة تصحيح العينة العشوائية التى تم تصحيحها من قبل لتطبيق التعديلات التى تمت على نماذج الإجابة عليها، مشددًا على أن أي طالب يتظلم من نتيجته ويتضح عدم تطبيق التعديلات التى تمت عليه سيتم تعديل نتيجته فورًا.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة مع فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن كنترولات الثانوية العامة "خلية نحل" في الاجتهاد والتدقيق للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال أسبوعين.



وشدد، على أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لايوجد بها لجان أكابر مثلما كان يحدث من قبل، معقبًا: "انتهى عصر لجان الاكابر بالثانوية العامة".

