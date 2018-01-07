حماقي ورامي صبري والليثي يشعلون حفل زفاف محمد ورنا في "كمبنسكي" (صور)

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف دكتورة رنا كريمة السيد اسماعيل محمود قاسم، على عريسها دكتور محمد فوزى عطية، وذلك بفندق كمبنسكى التجمع فى حضور العديد من الشخصيات العامة والأهل والأصدقاء.

وشارك في إحياء الحفل كل من نجم الفاير شو أحمد عصام، والنجم رامى صبرى، ومحمود الليثى، والراقصة داليا، والإضاءة والشاشات طارق صبرى، والدجى أحمد عبد المنعم، والديكور نرمين مجدى.

الحفل من تنظيم "ميديا ار" وديع عزمي.