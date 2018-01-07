سوباسيتش ثاني حارس يتصدى لـ 3 ركلات ترجيحية في المونديال

حسم منتخب كرواتيا مباراته أمام الدنمارك بركلات الترجيح 3-2 ليصل لدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1998، ليضرب موعدًا مع روسيا يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو.





شهدت المباراة تألق كبير من حارس كرواتيا دانييل سوباشيتش الذي تصدى لمحاولات الدنمارك طوال المباراة بجانب تصديه لثلاث ركلات جزاء من لاعبي المنتخب الدنماركي.



