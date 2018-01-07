سوباسيتش ثاني حارس يتصدى لـ 3 ركلات ترجيحية في المونديال
حسم منتخب كرواتيا مباراته أمام الدنمارك بركلات الترجيح 3-2 ليصل لدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1998، ليضرب موعدًا مع روسيا يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو.
شهدت المباراة تألق كبير من حارس كرواتيا دانييل سوباشيتش الذي تصدى لمحاولات الدنمارك طوال المباراة بجانب تصديه لثلاث ركلات جزاء من لاعبي المنتخب الدنماركي.
أصبح دانييل سوباسيتش حارس كرواتيا ثاني حارس يتصدى لثلاث ركلات ترجيحية في مباراة واحدة بكأس العالم بعد ريكاردو حارس البرتغال أمام إنجلترا في 2006.
ويخوض منتخب كرواتيا مباراة صعبة أمام روسيا البلد المستضيف للمونديال وذلك يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو على ملعب "فيشت"، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.