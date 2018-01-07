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بعد وفاة نجله بسبب لعبة "مملكة السحر".. والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:31 م
بعد وفاة نجله بسبب لعبة مملكة السحر.. والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
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كساب أحمد
 
قال سعد الأحمري، والد الطفل السعودي المنتحر ببرنامج "مملكة السحر"، إن نجله مات بسبب لعبة مملكة السحر، وليس بسبب لعبة الحوت الأزرق مثلما يُقال، لافتًا إلى أن اللعبة تقوم على تدمير نفسية الطفل بشكل كامل، معقبًا: "تقمصت شخصية إبني وقمت باللعب، ولم أتحمل اللعب 7 دقائق". 

وتابع "الأحمري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن نجله كان شخصية اجتماعية ولكن في الأيام الاخيرة تحول لشخصية إنطوائية، متابعًا:" بعد فوات الأوان إنتبهت لما يحدث لإبني".

وأشار إلى ضرورة قيام العالم العربي بالعمل على توفير العاب تتناسب مع الطفل العربي حتى لا يلجأ لمثل هذه الألعاب الغريبة، لافتًا إلى أن نجله قام بلف حبل الستارة على رقبته وقام بالإنتحار بشكل مفاجيء. 
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