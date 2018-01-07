بحضور البابا تواضروس.. كنيسة العذراء بالمعادي تستضيف احتفالية العائلة المقدسة (صور)

استضافت كنيسة العذراء بالمعادي، اليوم، حفل دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وحضر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.





وحضرت وفود فنية بينها الفنانة رجاء الجداوي والفنانة نهال عنبر وعدد غير قليل من النواب والشخصيات العامة مثل أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق وفينيس كامل وزيرة البحث العلمى السابقة.





فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية للكنيسة وفتشت الشرطة النسائية الداخلين إلى مقر الاحتفال وتأكدت من وجود الدعوات بينما تولت الكشافة الكنسية عملية تنظيم الدخول.





ونصبت الكنيسة هيكلًا أمام النيل فوق السلم الذي هربت منه العائلة المقدسة، وذلك بحضور جمع غفير من الآباء الأساقفة والكهنة ومسئولى وزارتى السياحة والآثار.

كانت الكنيسة قد احتفلت بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من يونيو الماضى باحتفالية كبرى فى المتحف القبطى.