وزير المالية: الحكومة توجه عناية أكبر لملف الثقافة في الموازنة الحالية



وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والرواتب في مجال الصحة، بالإضاغة إلى توجيه عناية أكبر لملف الثقافة في الموازنة الحالية.



ولفت إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه القطاع الحكومي والخاص، موضحا أن العلاوات الاستثنائية والدورية ورفع حد الإعفاء الضريبي يكلف الدولة 22 مليار جنيه.



وأضاف أن تقليل "السلف"، واحتواء العجز سيساهم في السيطرة على التضخم، كما أن الدولة تعمل على تقليل العجز الكلي.



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، حيث سيتم بدأ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى بداية تطبيق خطة تطوير التعليم.