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فيدرير: أنا ونادال مثل ميسي وكريستيانو

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:18 م
فيدرير: أنا ونادال مثل ميسي وكريستيانو
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وكالات
 

عقد السويسري روجيه فيدرير، مقارنة بين منافسته مع الإسباني رافائيل نادال، في عالم التنس، وتلك الموجودة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في كرة القدم، حيث قال إن هناك "تشابه" بين الحالتين.

وأوضح فيدرير، المتوج بلقب بطولة ويمبلدون 8 مرات، إن "هناك منافسة طويلة بينهما"، وكذلك الحال بالنسبة له وللمصنف الأول عالميا.

وأكد "إنهما لاعبان مختلفان كليا، لكن هناك تشابهات بينهما.. الأمر مشابه للمنافسة بين رافا وبيني، نحن مختلفان تماما في الكثير من الجوانب".

وأضاف "بالطبع الأمور تختلف بالنسبة لكرة القدم، لأن هناك فريق جماعي تعتمد عليه.. كما أن الملعب أكبر، وهناك 11 لاعبا من حولك".

وتابع "أما في حالتنا، يمكننا السيطرة على الأمور بشكل أفضل منهم، يمكنني السيطرة على ما يحدث داخل الملعب بطريقة ما أفضل.. سنرى كيف تسير الأمور".

ومن المقرر أن يفتتح المصنف الثاني عالميا، مشواره في بطولة ويمبلدون، غدا الاثنين، أمام الصربي دوشان لاجوفيتش.

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