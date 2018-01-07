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هجوم مسلح على مدرسة بأفغانستان وقطع رؤوس 3 من الموظفين

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:17 م
هجوم مسلح على مدرسة بأفغانستان وقطع رؤوس 3 من الموظفين
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وكالات
 
صرح مسؤول أفغاني، يوم الأحد، أن هناك مسلحين مجهولين اقتحموا إحدى المدارس بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان وقطعوا رؤوس 3 من الموظفين، وأشعلوا النيران في المكتبة وكتب الإدارة.

وقال المتحدث باسم إدارة التعليم بالإقليم محمد آصف شينواري: إن "المهاجمين اقتحموا مدرسة "مالكيار هوتاك" الثانوية للبنين مساء السبت وقطعوا رؤوس الحراس غير المسلحين".

وأضاف أنه لم يعرف الدافع وراء الهجوم، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

وتابع شينواري أن حوالي 2000 طالب منتظمين في المدرسة بمنطقة خوجياني، مضيفا أنها ستبقي مفتوحة.
المزيد عن: مسلحين مجهولين إقليم ننكارهار أفغانستان
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