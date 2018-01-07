"أبو حامد": ظهور الوجه القبيح للتيارات الدينية زاد معدلات الإلحاد

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية تحرص على مراجعة المناهج الدراسية، منوها بأن قانون الأزهر ليس به مادة ملزمة بمراجعة المناهج الدينية.





وأشار "أبو حامد"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن عدم تنقية المناهج الدينية، جعل داخل الخطاب الديني إشكاليتين، إحدهما أنه أصبح هناك أمور تعزز فكرة التطرف.



