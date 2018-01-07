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خبير اقتصادي: رغم ارتفاع أسعار العقارات إلا أنها ستشهد انهيار بشكل مفاجئ

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:14 م
خبير اقتصادي: رغم ارتفاع أسعار العقارات إلا أنها ستشهد انهيار بشكل مفاجئ
وائل النحاس
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جهاد جمال
 
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن أخطر شيء لأي اقتصادي أثناء عمل خطط الإصلاح هو هروب الطلب، مؤكدًا رغم ارتفاع أسعار العقارات إلا أنها ستشهد انهيار بشكل مفاجئ. 

وتابع النحاس خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن ارتفاع أسعار العقارات مع عدم وجود طلب عليها سيتسبب في وجود عروض كثيرة يتبعه انهيار في الأسعار. 

وأضاف أن هناك ركود تضخمي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والضريبة عليها ليس مؤشرًا على حركة الأسواق ولا ارتفاع مستوى المستهليكن في مصر.
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