أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأحد 1/7/2018

شهدت محافظة قنا اليوم الأحد،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض مقتل ربة منزل وطفلها، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في أبوتشت شمال قنا.





فيما انتهي طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من امتحاناتهم حيث يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا".



