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أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأحد 1/7/2018

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:08 م
أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأحد 1/7/2018
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا اليوم الأحد،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض مقتل ربة منزل وطفلها، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في أبوتشت شمال قنا. 

فيما انتهي طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من امتحاناتهم حيث يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا".

بينما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم البدء في ضخ مياه الشرب النقية إلى مدينة قنا الجديدة، من خلال محطة تنقية المياه المقامة على مساحة 25 ألف متر مربع.
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