سمير فرج: الإخوان سعوا لتحريف المناهج الدراسية وتفكيك الجيش

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن جماعة الإخوان كانت تسعى لتغيير المناهج الدراسية، وتحريفها لصالحهم، بالإضافة إلى تفكيك الجيش المصري.



وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الجماعة كانت ستقسم الشعب لطوائف مسلم ومسيحي وإخواني، فضلًا عن تغلغلهم في جميع مفاصل الدولة.



ولفت إلى أن الجماعة كانت تسعى لتعيين وزير دفاع ليس لديه الكفاءة لشغل هذا المنصب لتفكيك الجيش، موضحًا: "الجماعة كان تريد عمل حرس ثوري للمشاه وأخر للمدرعات والمدفعية وولائهم لمرشد جماعة الإخوان وليس لرئيس الجمهورية مثل إيران".



وأردف قائلًا: "عناصر الجماعة كانوا يريدون إلغاء فن البالية في الأوبرا"، متابعًا: "التاريخ سيذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية".

