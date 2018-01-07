مدرب الإسماعيلي: راضي عن أداء اللاعبين أمام بتروجت.. ولا أنظر للنتائج في الوديات
الأحد 01/يوليه/2018 - 10:03 م
أحمد سعد
أكد خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه لا ينظر للنتائج فى المباريات الودية، مشيرا إلى أن كل مايهمه هو أداء اللاعبين فى الملعب.
وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”مباراة
اليوم منحتنى بعض المؤشرات التى سيتم البناء عليها ،هناك عدة أخطاء سنسعى لعلاجها سريعا”.
وواصل قائلا :”الانسجام بين اللاعبين سيتحقق
مع توالى المباريات، لدينا معسكرين فى الفترة المقبلة سيتخللهما عدة وديات”.
واستكمل :”راضى عن أداء اللاعبين خلال اللقاء
وأكثر ما اسعدنى حضور الجماهير بشكل كبير لمؤازرة الفريق”.
وأتم حديثه :”اتطلع من خلال الوديات التعرف
على مدى استيعاب اللاعبين للفكر الفنى التى سيتم تنفيذه فى المباريات خلال منافسات
الموسم الجد