أمريكا تسحب مزيد من الدبلوماسيين من الصين بسبب الهجوم الصوتى

سحبت الولايات المتحدة 11 عضوا من بعثتها الدبلوماسية فى الصين، احتجاجاً على الهجوم الصوتى الذى أصاب أحد دبلوماسييها فى قنصلية كانتون، رغم رفض بكين تلك المزاعم.

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، إجلاء ما لا يقل عن 11 أمريكيًا من بعثتهم الدبلوماسية فى الصين بعد أن حذرت الحكومة الأمريكية من أن أصواتًا غير طبيعية قد تم تسجيلها فى القنصلية الأمريكية، والتى أسفرت عن إصابة أحد مسؤوليها بصدمة خفيفة فى الرأس فى مدينة كانتون.

وبعد مزاعم واشنطن، بدأت الحكومة الصينية تحقيقا فى هذا الشأن، مؤكدة أنّه لم يتم العثور على أى دليل لشرح إصابة فى الرأس التى تعرض لها المسؤول الامريكى المذكور فى كانتون.