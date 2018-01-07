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جماهير ليفربول تثأر لمحمد صلاح وتسخر من بكاء راموس

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:00 م
جماهير ليفربول تثأر لمحمد صلاح وتسخر من بكاء راموس
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الفجر الرياضي
 

سخرت جماهير ليفربول الإنجليزي، من سيرجيو راموس مدافع المنتخب الإسباني بعد الهزيمة اليوم من روسيا بركلات الجزاء في دور الـ16 من المونديال.


وفور خروج إسبانيا من المونديال، دخل راموس في نوبة بكاء، وهو ما دفع جماهير ليفربول للسخرية منه، بعد تعمده إصابة محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال.


ونشرت جماهير ليفربول العديد من التغريدات عبر الشبكات الاجتماعية للسخرية من راموس، وكان أبرزها: بكاء راموس اليوم لحظة سعيدة في كرة القدم.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح راموس إسبانيا
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