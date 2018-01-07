"الجندي": 30 يونيو ثورة ضد الهيمنة الأمريكية التي تريد أن تكون مصر تابع لها

قال النائب مصطفى الجندي، إن الشعب المصري قام بثورة 30 يونيو من أجل استرداد مصر مرة أخرى بعد اختطافها من قبل جماعة الإخوان المسلمين.





وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الجيش وقف بجانب الشعب في ثورة 25 يناير ضد أحد من أولاده وهو الرئيس الأسبق حسني مبارك، أما في 30 يوينو فوقف الجيش مع الشعب مرة أخرى لكن في هذه المرة ضد الهيمنة الامريكية والإخوان.



