ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الجندي": 30 يونيو ثورة ضد الهيمنة الأمريكية التي تريد أن تكون مصر تابع لها

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:02 م
الجندي: 30 يونيو ثورة ضد الهيمنة الأمريكية التي تريد أن تكون مصر تابع لها
النائب مصطفى الجندي
طباعة
كساب أحمد
 
قال النائب مصطفى الجندي، إن الشعب المصري قام بثورة 30 يونيو من أجل استرداد مصر مرة أخرى بعد اختطافها من قبل جماعة الإخوان المسلمين. 

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الجيش وقف بجانب الشعب في ثورة 25 يناير ضد أحد من أولاده وهو الرئيس الأسبق حسني مبارك، أما في 30 يوينو فوقف الجيش مع الشعب مرة أخرى لكن في هذه المرة ضد الهيمنة الامريكية والإخوان.

ولفت إلى أن 30 يونيو هي ثورة ضد الهيمنة الأمريكية التي تريد أن تكون مصر تابع لها. 
المزيد عن: ثورة 30 يونيو 2013 النائب مصطفى الجندي التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
1 (3)
x
16:00
1 (4)
روسيا
كرواتيا
1
x
20:00
1
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 10:20:01 PM