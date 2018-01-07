التاريخ ينحاز إلى إنجلترا على حساب كولومبيا





تلعب كولومبيا ضد إنجلترا، في دور الستة عشر لكأس العالم 2018، بعد غد الثلاثاء، على ملعب سبارتاك في موسكو.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الحقائق حول هذه المباراة:

- انتهت آخر مباراتين لكولومبيا أمام فريق أوروبي، في كأس العالم، بالفوز 3-صفر على بولندا، في البطولة الحالية، واليونان قبل أربع سنوات.

- كل أفراد تشكيلة إنجلترا المؤلفة من 23 لاعبا، يلعبون في أندية إنجليزية، أما كولومبيا فتملك ثلاثة لاعبين فقط من الدوري المحلي، في تشكيلتها.

- لم تفز إنجلترا في أي مباراة، في أدوار خروج المغلوب، في أي بطولة كبرى، منذ الفوز 1-0 على الإكوادور، جارة كولومبيا، في كأس العالم 2006.

- اعتمد خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا، على 45 لاعبا مختلفا، خلال 18 مباراة خاضها الفريق في التصفيات.

- بيكرمان يدرب في كأس العالم للمرة الثالثة، وبلغ دور الثمانية في مناسبتين من قبل، مع منتخب بلاده الأرجنتين في 2006، ثم كولومبيا في 2014.

- راداميل فالكاو، الهداف التاريخي لكولومبيا برصيد 30 هدفا، يشارك في كأس العالم لأول مرة، وعمره 32 عاما، وسجل أول أهدافه في النهائيات في مرمى بولندا.

* المواجهات السابقة

- التقى الفريقان خمس مرات، حيث فازت إنجلترا في ثلاث، وتعادلا مرتين.

وكانت هناك مواجهة واحدة رسمية بينهما، في كأس العالم 1998، عندما فازت إنجلترا 2-0.

وآخر لقاء بينهما حسمته إنجلترا، بالفوز 3-2 في 2005.