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التاريخ ينحاز إلى إنجلترا على حساب كولومبيا

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:00 م
التاريخ ينحاز إلى إنجلترا على حساب كولومبيا
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وكالات
 


تلعب كولومبيا ضد إنجلترا، في دور الستة عشر لكأس العالم 2018، بعد غد الثلاثاء، على ملعب سبارتاك في موسكو.

 

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الحقائق حول هذه المباراة:

 

- انتهت آخر مباراتين لكولومبيا أمام فريق أوروبي، في كأس العالم، بالفوز 3-صفر على بولندا، في البطولة الحالية، واليونان قبل أربع سنوات.

 

- كل أفراد تشكيلة إنجلترا المؤلفة من 23 لاعبا، يلعبون في أندية إنجليزية، أما كولومبيا فتملك ثلاثة لاعبين فقط من الدوري المحلي، في تشكيلتها.

 

- لم تفز إنجلترا في أي مباراة، في أدوار خروج المغلوب، في أي بطولة كبرى، منذ الفوز 1-0 على الإكوادور، جارة كولومبيا، في كأس العالم 2006.

 

- اعتمد خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا، على 45 لاعبا مختلفا، خلال 18 مباراة خاضها الفريق في التصفيات.

 

- بيكرمان يدرب في كأس العالم للمرة الثالثة، وبلغ دور الثمانية في مناسبتين من قبل، مع منتخب بلاده الأرجنتين في 2006، ثم كولومبيا في 2014.

 

- راداميل فالكاو، الهداف التاريخي لكولومبيا برصيد 30 هدفا، يشارك في كأس العالم لأول مرة، وعمره 32 عاما، وسجل أول أهدافه في النهائيات في مرمى بولندا.

 

* المواجهات السابقة

 

- التقى الفريقان خمس مرات، حيث فازت إنجلترا في ثلاث، وتعادلا مرتين.

 

وكانت هناك مواجهة واحدة رسمية بينهما، في كأس العالم 1998، عندما فازت إنجلترا 2-0.

 

وآخر لقاء بينهما حسمته إنجلترا، بالفوز 3-2 في 2005.

 

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