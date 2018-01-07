إعادة طفل خطفه حداد وسيدة بقرية ميت كنانة بطوخ



نجحت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن الجيزة، فى إعادة طفل خطفه حداد وشخص وسيدة بقرية ميت كنانة بطوخ وذلك أثناء اللهو أمام المنزل، لطلب فدية مليون جنيه.



تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغا من السيد عبد المنعم صاحب مصنع البان مقيم بقرية ميت كنانه بدائرة المركز، يفيد باختفاء نجله " يوسف" 3 سنوات يوم الخميس الماضى، وذلك اثناء اللهو أمام المنزل.



وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى وبالفحص تبين ان مرتكبى الواقعة شخصين وامراة وقاموا باستدراج الطفل من امام المنزل لطلب فدية من والده، وبتكثيف جهود البحث تبين ان المتهمين هم: " س.ا" 41 سنة وكان يعمل بمصنع الالبان ووجود خلافات بينهم وتم طرده من العمل ومهنته حداد، وقام باختباء الطفل لدى شقيقته بمحافظة الجيزة، وذلك بالاشتراك مع متهم اخر وسيدة وجميعهم من قرية عرب الخلوة بمركز طوخ.

