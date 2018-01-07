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غدًا.. رئيس حماية المستهلك يبحث آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:56 م
غدًا.. رئيس حماية المستهلك يبحث آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية
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الفجر الاقتصادى
 
يعقد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك غدا، الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية العامة فى مجال حماية المستهلك لمناقشة آليات وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وبما يصب فى مصلحة المستهلكين، وكذلك مساعدة الجمعيات فى أداء رسالتها نحو المستهلك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه حاليا اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالعمل على تفعيل عمل  الجهاز من خلال عدده محاور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة الى تفعيل دور الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع، وعدم التلاعب فى المنتجات وضبط المخلفين وإحالتهم للنيابة.

المزيد عن: حماية المستهلك الرقابة الشعبية الجمعيات الاهلية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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