رضا حجازي لـcbc: رصدنا 44 حالة غش بالمحمول داخل لجان الثانوية العامة

أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تسجيل 44 حالة غش بالهاتف المحمول وهؤلاء سيتم حرمانهم من الامتحانات لمدة عام.

أضاف "حجازي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه اليوم الإعلامية دينا زهرة على قناة CBC، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة وضعت أسئلة الثانوية العامة من كتاب الوزاة بهدف إعلاء قيمته، مشددًا على أن خلال السنوات الماضية لم يكن هناك رقابة صارمة مثلما تم تطبيقها خلال العام الجاري.

دلل رئيس قطاع التعليم العام على قوله بأن الوزارة أرسلت لجانًا مركزية للتفتيش على الهواتف المحمولة لدى الطلاب الممتحنين، حيث تم تمشيط اللجان للبحث عن الهواتف، مضيفًا أن الامتحانات هذا العام جرت بدون عش جماعي وفي حال وجود حالات تطابق فهناك لجنة تباشر هذا الأمر وهذا حدث في بعض اللجان الصغيرة.

بالنسبة إلى وجود كاميرات في اللجان، أشار حجازي إلى أن هناك كاميرات تم تركيبها بالفعل في بعض اللجان وهذه سيتم تفريغها والاستفادة منها للتحقيق مع الطلاب، مضيفًا أن هذه الكاميرات كانت موجودة في بعض اللجان وهي التي بها توتر فقط وليست تعميمًا.

في سياق متصل، حذر رضا حجازي من صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كانت تلاعب بأولياء الأمور، موضحًا أن هذه الصفحات تزعم أن بإمكانها تغيير نتائج الثانوية العامة من الكونترول مقابل المال.

شدد على أن هذا لا يمكن حدوثه لأن كنترولات التعليم لا تعمل بالإنترنت، وبالتالي لا يمكن اختراقها لأنها دوائر مغلقة وبالتالي من يدعي أنه يمكن اختراق الشبكة فكلامه عارٍ من الصحة.