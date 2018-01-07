"بوتين" يتصل بملك إسبانيا بعد فوز المنتخب الروسي

اتصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالملك الإسباني، فيليبي السادس، بعد إنتهاء المباراة التي جمعت اليوم الأحد بين منتخبي روسيا وإسبانيا في إطار ثمن نهائي المونديال، التي إنتهت بفوز منتخب روسيا على نظيره المنتخب الإسباني بعد مباراة صعبة دارت بين المنتخبين بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في بيان صحفي أصدره عقب المكالمة، إن "الرئيس أشاد باحترافية المنتخب الإسباني ومستواه العالي جدا، إلا أنه شدد مع ذلك على أن التكتيك، الذي اختاره فريق التدريب الروسي، كانت هذه المرة أكثر فعالية".



ورد الملك فيليبي السادس، حسب بيسكوف، بتهنئة بوتين بانتصار المنتخب الروسي في المباراة مع إسبانيا وتأهله إلى الدور الربع النهائي.



وفي وقت لاحق أصدر الكرملين بيانا رسميا حول الاتصال أشار فيه إلى أن الرئيس الروسي والعاهل الإسباني بحثا كذلك "القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".