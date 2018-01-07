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غرق 41 مهاجراً وفقدان 63 آخرين قبالة ليبيا

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:50 م
غرق 41 مهاجراً وفقدان 63 آخرين قبالة ليبيا
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د ب أ
 
ثارت مخاوف، اليوم الأحد، بشأن إمكانية غرق 63 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة العاصمة الليبية طرابلس، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وقال العقيد توفيق الصقر المسؤول عن خفر السواحل الليبي إنه تم انتشال 41 مهاجراً بعد غرق القارب قبالة العاصمة طرابلس.

وذكر ناجون إن القارب كان يحمل 104 مهاجرين عندما غرق، ومن المفترض أن 63 منهم قد لقوا حتفهم، لكن لم يتأكد ذلك بعد.

ومع ذلك، قال الصقر، إن رجال الإنقاذ لم يجدوا أثراً لأي أشخاص لقوا حتفهم.

ويوم الجمعة، انقلب قارب يحمل أكثر من 100 مهاجر قبالة طرابلس، أثناء محاولتهم الذهاب إلى أوروبا.

وتم إنقاذ 16 شخصاً منهم إلى جانب انتشال تسع جثث، حسب مسؤولين في خفر السواحل، ولم ترد أنباء عن مصير المهاجرين الآخرين.
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