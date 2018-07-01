أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 1/7/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الاحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، حيث أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية الامتحانات اليوم الأحد فى مواد الفلسفة والرياضة التطبيقية والجيولوجيا.





حيث واصلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أعمالها خلال اليوم حيث تم إلغاء الإجازات بالنسبة لها.





فيما كشفت مصادر بالمديرية عن ضبط طالب متلبسا بالغش بإستخدام الهاتف المحمول فى لجنة مدرسة ذكى مبارك بادارة غرب شبرا الخيمة





كما تمكنت مديرية امن القليوبية، بالتنسيق مع الامن الوطنى من القبض على عاطل فى شبرا الخيمه ينتحل صفة ضباط فى الداخليه والامن الوطنى والمجلس العسكرى للنصب على المواطنين ورجال الاعمال ببعض الشركات والمصانع الكبرى فى العبور ومحافظات اخرى لطلب تبرعات القى القبض على المتهم وبحوزته 12 تليفون محمول و4 بطاقات رقم قومى وتولت النيابة التحقيق.







