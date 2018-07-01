ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 1/7/2018 في محافظة القليوبية

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:50 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 1/7/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
طباعة
محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الاحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، حيث أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية الامتحانات اليوم الأحد فى مواد الفلسفة والرياضة التطبيقية والجيولوجيا.

حيث واصلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أعمالها خلال اليوم حيث تم إلغاء الإجازات بالنسبة لها.

فيما كشفت مصادر بالمديرية عن ضبط طالب متلبسا بالغش بإستخدام الهاتف المحمول فى لجنة مدرسة ذكى مبارك بادارة غرب شبرا الخيمة

كما تمكنت مديرية امن القليوبية، بالتنسيق مع الامن الوطنى من القبض على عاطل فى شبرا الخيمه ينتحل صفة ضباط فى الداخليه والامن الوطنى والمجلس العسكرى للنصب على المواطنين ورجال الاعمال ببعض الشركات والمصانع الكبرى فى العبور ومحافظات اخرى لطلب تبرعات القى القبض على المتهم وبحوزته 12 تليفون محمول و4 بطاقات رقم قومى وتولت النيابة التحقيق.


وضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الجيزة، اليوم الأحد، تشكيل عصابى خطير فى قليوب لسرقة السيارات بالإكراه من قائديها وبيعها خردة بعد تقطيعها، إعترف الجناه بسرقة 3 سيارات وأرشدوا عن إحداها، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية بيضاء وتولت النيابة التحقيق.
المزيد عن: محافظات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
1 (3)
x
16:00
1 (4)
روسيا
كرواتيا
1
x
20:00
1
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 10:20:01 PM