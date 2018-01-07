سمير فرج: فريق البحث الأمريكي أبلغ "أوباما" أن 30 يونيو ثورة شعبية

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن فريق البحث الأمريكي أبلغ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن 30 ثورة شعبية أيدها الجيش، منوها أن الكاتب حسنين هيكل أبلغه أن أمريكا كانت تخطط في أخر 10 سنوات لتمكين الإخوان من السلطة.





وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن أمريكا كانت تدعم الإخوان بسبب موافقتهم أخذ أرض سيناء للفلسطينيين، والتنازل عن حلايب وشلاتين، منوهًا أن عناصر الجماعة والنشطاء كانوا ضيوف دائمين على السفارة الأمريكية بالقاهرة.





وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق أن جماعة الإخوان ليس لهم ولاء الوطن، وجاءوا في غفلة من الزمن لحكم مصر، مشيرا إلى أن فايزة أبو النجا تصدت للإخوان بسبب الجمعيات الأهلية، معلقا: "كانوا عايزين يدبحوها".



