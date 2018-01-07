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رئيس هيئة التأمين الصحي: المرضى أهالينا.. ولابد أن يحصلوا على علاجهم بكرامة

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:47 م
رئيس هيئة التأمين الصحي: المرضى أهالينا.. ولابد أن يحصلوا على علاجهم بكرامة
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رقية جمال
 
قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي الجديدة، إن النهوض بالتأمين الصحي، وتوسيع قاعدة خدماته، وتقديم خدمة أفضل للمريض المصري على رأس أولوياتها. 

وأضافت "عبد الحميد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المرضي أهالينا أخواتنا وآباءنا وأمهاتنا ولهم حق علينا، ولانقبل بإهانتهم، ولابد أن يحصلوا على علاجهم بكرامة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بتعيين سهير عبدالحميد، رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الأربعاء الماضي، خلفًا للدكتور علي المفتى بعد استقالته.
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