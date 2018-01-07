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بناءً على طلب المشاهدين.. "الحياة" تعيد عرض حلقتي توفيق عكاشة

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:44 م
بناءً على طلب المشاهدين.. الحياة تعيد عرض حلقتي توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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أحمد رمضان متولي
 

أعلنت شبكة تلفزيون الحياة، عن الاستجابة إلى طلبات الجمهور، بإعادة عرض الحلقتين التي أذاعتهما بالاشتراك مع قناة العاصمة، للإعلامي توفيق عكاشة، واللتين عرضتا الجمعة والسبت بمناسبة ذكرى ثوره 30 يونيو .

 

وقررت "الحياة" إعادة الحلقتين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين على التوالي العاشرة مساءً، خاصة بعد أن حققتا نجاحا كبيرا، حيث تعرض فيهما "عكاشة" إلى الأوضاع التي تمس المواطن المصري، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

 

وظهر توفيق عكاشة في الحلقتين، مطالبا المشاهدين بالتنبه للمخاطر المحيطة بالبلاد ، كما تحدث عن الإنتاج وسعر العملة، والأوضاع في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، وعن ارتفاع الأسعار، وعدد كبير من الموضوعات.

 

وناشد المواطنين التحمل من أجل تخطي المرحلة الصعبة، وعدم تعرض البلاد لما حدث في سوريا والعراق، مضيفًا: "لازم الأسعار تغلى".

 

وتحدث عن العديد من القضايا المثارة حاليًا، كما فتح عددا من الملفات حول وضع مصر والمنطقة، وكشف أسرارا جديدة حول ثورة 30 يونيو.

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