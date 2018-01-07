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الإسماعيلي يفوز على بتروجت بثنائية وديا

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:42 م
الإسماعيلي يفوز على بتروجت بثنائية وديا
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أحمد سعد
 

 

فى أول تجارب الفريق الودية، فاز الإسماعيلى على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى المواجهة التى اقيمت باستاد الإسماعيلية الرئيسى وسط حضور جماهيرى مكثف.

 

سجل النيجيرى تارو هدف السبق للاسماعيلى قبل أن يتعادل بتروجيت فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وأحرز التونسى لسعد الجزيرى هدف الفوز من ركلة جزاء.

 

خاض الإسماعيلى الشوط الأول بتشكيل ضم .. محمد فوزى حارس مرمى ،طارق طه ،محمد هاشم ،ريتشارد بافور ،أحمد على فى الدفاع ، إبراهيم عبدالخالق ،عمر الوحش ،حسنى عبدربه ،عبدالرحمن مجدى فى الوسط ،وجيه عبدالحكيم ،النيجيرى تارو فى الهجوم قبل أن يشارك محمد مجدى حارس المرمى ،علاء عبدالعظيم ،باهر المحمدى ،أحمد أيمن ، محمد صادق وشكرى نجيب وكريم بامبو ولسعد الجزيرى وماندوجا.

 

شهد اللقاء تألق لافت للنظر لمعظم لاعبى الفريق سعيا لنيل ثقة المدير الفنى خير الدين مضوى فى الحصول على مقعد بالتشكيل الأساسى.

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