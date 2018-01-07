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بالأسماء.. ننشر حركة المحافظين الجديدة

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:44 م
بالأسماء.. ننشر حركة المحافظين الجديدة
مصطفى مدبولي
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كشفت مصادر حكومية، لـ"الفجر"، تفاصيل حركة حركة المحافظين التي  المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاءت حركة المحافظين كالتالي: 

١_اللواء كمال الدالي محافظ القاهرة بدلا من الجيزة
٢_ د/ محمد سلطان محافظ للجيزة بدلا من الاسكندرية 
٣_ اللواء محمود عشماوي محافظا للاسكندرية بدلا من القليوبية
٤_ شريف حبيب محافظ القليوبية بدلا من بني سويف
٥_ ناديه عبده محافظ دمياط بدلا من البحيره

المحافظين الجدد
٦_ د / محمد مختار سلامه محافظا للمنوفية
٧_اللواء أحمد جاد منصور محافظا للفيوم
٨_ اللواء احمد زغلول مهران محافظا لقنا
٩ _ د/ معوض الخولي رئيس جامعه المنوفيه محافظا للبحيره
١٠_ د/ مايا مرسي محافظ الغربيه
١١ _ د/ سها سليمان امين عام الصندوق الاجتماعي محافظا للدقهليه
١٢ _ اللواء نادر الجنيدي محافظا للوادي الجديد
١٣_ محمد الشيخ محافظا لبني سويف
١٤ _ د / جابر نصار رئيس جامعه القاهره محافظا لكفر الشيخ
١٥_ لواء حمدي الجزار محافظا لاسيوط

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