أوسوريو: آمل أن تكون مباراتنا أمام البرازيل عادلة





أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمكسيك عن أمله بأن تكون مباراتهم أمام البرازيل غدًا في دور الستة عشر لكأس العالم عادلة.





وقال أوسوريو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "لقد تحدثت قبل المباراة عن اللعب النظيف، لن أنتقد أي شخص. نيمار لاعب عظيم وغدًا الحكم هو المسؤول، آمل أن تكون مباراة الغد عادلة".





وأضاف: "البرازيل فريق رائع والأفضل في العالم، كما أن لديهم مدربًا جيدًا مثل تيتي، إنها فرصة رائعة لكرة القدم المكسيكية، ستكون مباراة كرة قدم رائعة".





وتابع: "سنركز على صنع مشاكل في دفاع البرازيل عن طريق اللعب بـ5 لاعبين هجوميين في الملعب على الأقل، آمل أن يتحمل اللاعبون الضغط ويقدمون مباراة جيدة".





واختتم أوسوريو تصريحاته قائلاً : "سنحاول إيقاف سيطرتهم على الكرة ومنعهم من التسجيل في مرمى المكسيك، سوف تكون مهمة صعبة أمام فريق كبير".