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كرواتيا تسجل أسرع تعادل في كأس العالم

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:37 م
كرواتيا تسجل أسرع تعادل في كأس العالم
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مني العوضي
 

تعادل ماريو ماندزوكيتش لمنتخب كرواتيا بهدف في مرمى النمارك في الدقيقة الثالثة من اللقاء بعد أن تقدم المنتخب الدنماركي عن طريق يورجنسين، وتأتي هذه المواجهة في دور الـ 16 من كأس العالم.

يعتبر هدف ماندزوكيتش هو أسرع تعادل في كأس العالم: بعد 3 دقائق و 37 ثانية!، فأن أسرع تعادل سابق كان لنيجيريا بعد 3 دقائق و47 ثانية ضد الأرجنتين يوم 25 يونيو 2014 في دور المجموعات.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة كرواتيا والدنمارك سيواجه منتخب روسيا في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم.

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