شبانة: احتلال أفريقيا 30% من زيارات الرئيس الخارجية تعكس اهتمامه بالقارة

قال الدكتور أيمن شبانة الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر وضعت خطة للتحرك في أفريقيا بعد ثورة 30 يونيو لكي يكون تحركها بالقارة وفقًا لاستراتيجية مدروسة، وليس قائم على رد الفعل.



وأضاف "شبانة"، خلال تصريحات هاتفية على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن أفريقيا إحتلت 30% من زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعكس إهتمام الدولة المصرية بالتواجد بأفريقيا.



وأشار إلى أن مصر ليس دولة شرق أوسطية فقط مثلما كانت تظن بعض الدول الأفريقية خلال المرحلة السابقة، لافتًا إلى أن مصر مثلت أفريقيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، خلاف تمثيلها لأفريقيا لقمة المناخ في باريس.



ولفت إلى أن مصلحة مصر المائية هى المصلحة الأولى التي تربطها بأفريقيا، خلاف مصالح أخرى ترتبط ببعض المصالح الاقتصادية، خاصة أن أفريقيا يوجد بها 30% من الثروات المعدنية في العالم.

