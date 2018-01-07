ترامب: الاتحاد الأوروبى سيء مثل الصين

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبى، الذى قارنه بعمل ممارسات تجارية ظالمة لأمريكا مثل الصين.

وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "صنداى مورنينج فيشر" بشبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم إنّ الاتحاد الاوروبي ربما يكون سيئا مثل الصين، إلا أنه أصغر.





وقال ترامب، إنّ معاملة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تجاه أمريكا سيئة جداً، وغير عادلة، مضيفاً أنّه من الخطأ أن تنفق واشنطن ثروة كبيرة على منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" لحمايتهم.

وتوتّرت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى حد كبير بسبب قرار ترامب فرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبى، والذى ردّ بفرض رسوم بقيمة 2800 مليون يورو ضد قائمة من المنتجات الأمريكية.





كما أكدّ ترامب أنّ بلاده ستفرض عقوبات على أى شركة أوروبية تتفاوض مع إيران، بمجرد أن تنتهي واشنطن من إعادة فرض العقوبات ضد الدولة الفارسية.