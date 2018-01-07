تنمية الصادرات تنظم بعثة لترويج الحاصلات المصرية بهولندا

نظمت هيئة تنمية الصادرات بعثة تجارية لمدينة روتردام الهولندية ضمت 10 شركات مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الحاصلات الزراعية استهدفت الترويج للصادرات الزراعية المصرية للأسواق الهولندية وذلك في إطار مبادرة التجارة الخضراء .





وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن البعثة تضمنت زيارات ميدانية لـ5 مصانع من كبرى المصانع الهولندية العاملة في مجال الحاصلات الزراعية استهدفت عقد لقاءات مع مديري ومسئولي التصدير بهذه المصانع للتعرف على اساليب التصنيع الحديثة في مجال الحاصلات الزراعية.





وأضافت شيرين الشوربجي،أن الشركات المصرية استعرضت منتجاتها وقدرتها على التصدير للسوق الهولندي.





وأشارت إلى استعراض الجانب الهولندي اشتراطات ومتطلبات دخول الاسواق الاوروبية وخاصة السوق الهولندي وشهادات الجودة المطلوبة، بالإضافة الى المشكلات التي تواجه المستوردين الاجانب عند استيراد المنتج المصري.





وأوضحت الشوربجى أن الشركات المصرية قامت خلال البعثة بعرض منتجاتها بقاعة خاصة بالمنطقة الصناعية بروتردام حيث تم عقد لقاءات ثنائية B2B للمصدرين المصريين مع كبار المستوردين وممثلي السلاسل التجارية في هولندا وذلك بالاستعانة بشركة استشارية هولندية.





وتابعت ان الوفد المصري استعرض مع مسئولي وزارة الصناعة الهولندية اشتراطات الحكومة الهولندية واللوجستيات الخاصة باستيراد الحاصلات الزراعية وكيفية دخول السوق الهولندي وكذلك طرق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية الى هولندا وشهادات الجودة المطلوبة.





وذكرت الشوربجي، أن الجانب الهولندي أكد على انه بدءا من عام 2020 لن يتم السماح للحاصلات الزراعية بدخول هولندا إلا بعد الحصول على شهادة Fair Trade.





و قال رئيس المكتب التجاري المصري بلاهاى، إن العلاقات المصرية الهولندية علاقات متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والهولندي على حد سواء.





وأضاف مدحت عبد اللطيف فى كلمته أمام فعاليات الندوة التي عقدت في إطار فعاليات الزيارة، أن هناك فرصا تجارية واستثمارية واعدة امام مجتمعي الاعمال بالبلدين في مختلف المجالات.





وبدوره استعرض نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون الترويج والمعارض ورئيس البعثة، أهم الصادرات المصرية وطرق الزارعة في مصر وأوجه التعاون المقترحة بين مصرو هولندا في مجال الحاصلات الزراعية.





ووجه أحمد أمين، الدعوة لكبار المستوردين وممثلي السلاسل التجارية الهولندية لزيارة المصانع المصرية والمزارع الخاصة بالشركات حيث سيتم الترتيب لهذه الزيارة خلال المرحلة المقبلة.