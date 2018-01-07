أحمد موسى عن دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى 30 يونيو: "الشوارع مفتوحة.. انتوا فين"

سخر الإعلامي أحمد موسى، من دعوات جماعة الإخوان للتظاهر والاعتصام في ذكري ثورة 30 يونيو قائلًا: "بقالنا 3 أيام مستنين الناس تملئ الميادين مع أن الشوارع مفتوحة من أول حلايب وشلاتين إلى رفح والشيخ زويد.. عايز أشوف دكر إخواني ينزل الشارع وشوفه الشعب هيعمل فيه إيه".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الأمن قاموا بجولة ميدانية بميدان الشهيد هشام بركات، منوهًا أن مديري الأمن قاموا بجولات ميدانية بالمحافظات لتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بالشوارع والميادين، معلقًا ساخرا: "بيدوره على الإخوان اللى اختفوا".

