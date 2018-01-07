المجمع المقدس: الكنيسة دائمًا مساندة للدولة.. والبابا تواضروس على وعي باحتياجات بلادنا

قال الأنبا دانيال، أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، إن كنيسة السيدة العذراء الأثرية هي نقطة الفصل في رحلة العائلة المقدسة، متابعًا: "إذا كانوا أجدادنا الفراعنة قد عبدوا عن جهل أصنام، فإن مسيرة المسيح في مصر قد أسقطت هذه الأصنام بداية لعصر جديد للإيمان بالله الحقيقي، وإذا كان هذا النهر يحمل الخير للساكنين حوله، فإن مسيرة العائلة المقدسة قد حملت الأمان الحقيقي لكل من استقبلها بالترحاب".





وأكد "دانيال"، خلال كلمته باحتفالية دخول العائلة المقدسة مصر، مساء الأحد، أن بركة هذه الرحلة تتجدد الآن من الجمعيات والأفراد المهتمين بهذا المسار.





وتوجه بالشكر بالنيابة عن الكنيسة والبابا تواضروس للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أوصى كثير بالاستفادة السياحية من هذه الزيارة التاريخية، ووجه الشكر لمجلس الوزراء، والسفراء الذين حضروا الاحتفالية، والذي يدل على وعيهم الكامل بفاعليات نهضة مصر.



