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وزير القوى العاملة: النظر إلى الأسر الفقيرة أهم أولوياتنا الفترة المقبلة

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:32 م
وزير القوى العاملة: النظر إلى الأسر الفقيرة أهم أولوياتنا الفترة المقبلة
محمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غن عمل الأطفال تعد جريمة في حق الإنسانية، لافتا إلى أن مشكلة عمالة الأطفال ليست فقط مقتصرة على مصر، وإنما توجد في عدة دول.

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الأحد، إلى أن الأسرة الفقيرة وعدم وجود مصدر دخل لها، هو السبب في وجود ظاهرة عمالة الأطفال، ومن ثم يبحثون وجود مصدر دخل لتلك الأسر حتى لا يدفعوا بأطفالهم للعمل.

وأضاف أنه تم وضع خطة لحصر أعداد الأطفال العاملين، مؤكدا أن النظر إلى الأسر الفقيرة من أهم أولويات الوزارة الفترة القادمة.
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