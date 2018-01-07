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طارق فهمي: الإخوان كانوا يعتبرون مصر ممرًا لدولة الخلافة

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:30 م
طارق فهمي: الإخوان كانوا يعتبرون مصر ممرًا لدولة الخلافة
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رقية جمال
 
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كثير من قيادات جماعة الإخوان استهانوا بالدولة المصرية بأركانها وقدراتها في عبارات عبثية، وهذا اتضخ من خلال تصريحاتهم المباشرة والغير مباشرة عن مصر.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان كانوا ينظروا لمصر على أنها ممر يمكن أن تؤدي بهم لأغراض أخرى جزء منها دولة الخلافة وجزء منها علاقتهم بأطراف إقليمية.

وتابع، أن جميع جماعات العنف في الإقليم والمنطقة خرجت من عباءة جماعة الإخوان.
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