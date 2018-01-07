حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله الكرة

أعلن أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة من العطاء خلال الأندية التي لعب لها.



وكتب عبد الحميد على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"الحمد لله بعد تقريبا ٣٠ سنه كوره وانجازات ونجاحات وبطولات مع النادي الاهلي والمصري وسموحه ودجله والانتاج الحربي ومنتخب مصر قررت الحمد لله اعتزال كره القدم".





وأضاف "وقررت ان ارجع تاني بيتي وهو النادي الاهلي العظيم لكن من خلال عمل جديد داخل النادي وهو ان اكون مدير اكاديميه النادي الأهلي فرع الشيخ زايد".



