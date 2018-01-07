الأمم المتحدة تخفض موازنة عمليات السلام

توصل أعضاء الأمم المتحدة ليل السبت الأحد، إلى اتفاق ينص على تخصيص أقل من 7 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية للأشهر الـ12 المقبلة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.





وقال أحد هذه المصادر رافضاً كشف هويته: "تم التوصل إلى اتفاق على اقتطاعات تبلغ 122 مليوناً بحيث تكون الموازنة 6.689 مليارات دولار".





وبلغت الموازنة التي تم إقرارها العام الفائت 7.3 مليارات دولار.





وللأمم المتحدة حالياً نحو مئة ألف جندي ينفذون 15 عملية سلام في أنحاء العالم.