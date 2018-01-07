دبلوماسي سابق: الدول الأوروبية مهتمة باستقرار مصر



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: "نحن لا ندرك حقيقة مصر ولا نعرف قيمتها إلا بعد السفر للخارج".





قال السفير علاء الحديدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدول الأوربية يهمها جدًا وجود استقرار في مصر، مشيرًا إلى أنها كانوا يعانوا من تداعيات الحرب الأهلية في سوريا وما يحدث في ليبيا، وكان لديهم تخوف من أن ينتقل الاضطراب الذي يسود المنطقة لمصر.وتابع الحديدي، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن أوروبا كانت تعتقد أن النموذج الإسلامي هو الذي يجب أن يسود، مضيفًا أن الأداء المصري في مواجهة الإرهاب تمكن من إقناع أوروبا بأن مواجهة الإرهاب ستقود المنطقة للاستقرار.