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"الري": قناطر أسيوط الجديدة أهم وأكبر مشروع مائي في مصر بعد السد العالي

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:26 م
الري: قناطر أسيوط الجديدة أهم وأكبر مشروع مائي في مصر بعد السد العالي
وزارة الري
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كساب أحمد
 
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، يرافقة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قام بتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة، للتأكد من جاهزيته للعمل تمهيدًا لافتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة.

وتابع "الإمام"، خلال تصريحات هاتفية على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يعتبر من أهم المشاريع المائية وأكبرها في مصر بعد السد العالي، لأن هذا المشروع سيحسن الري في 5 محافظات أي ما يوازي 20% من الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف أن المشروع الجديد سيوفر 32 ميجا من الكهرباء، خلاف أنه يزيد من السعة التخزينية للمياه التي يُسمح باستخدمها على مدار العام.

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