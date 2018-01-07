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خطوة تفصل الزمالك عن تعيين خورخي دا سيلفا مديرا فنيا للفريق

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:23 م
خطوة تفصل الزمالك عن تعيين خورخي دا سيلفا مديرا فنيا للفريق
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هاني عصام
 

اتفق مسئولو نادي الزمالك مع خورخي دا سيلفا المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي على تقاضيه مليون و200 ألف دولار سنويا بعدما طلب في بادى الأمر الحصرل على مليون و350 ألف دولار.


واتفق الطرفان على جلب المدرب 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون على أن يكون المبلغ لهم بالكامل.


ومن المنتظر الاعلان خلال الساعات القادمة عن التعاقد مع دا سيلفا وقيادته لمران الفريق بشكل رسمي بعد توقيع العقود بين الطرفين.


ويتولى خالد جلال المسئولية الفنية للزمالك حاليا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي ويتواجد مع الفريق حاليا في معسكر 6 أكتوبر.

المزيد عن: مدير فني كورة رياضة خورخي دا سيلفا الزمالك
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