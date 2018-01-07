10 أحزاب يمنية تدعو الحوثيين للانسحاب من الحديدة

دعت أكثر من 10 أحزاب يمنية اليوم الأحد، إلى انسحاب الحوثيين من محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وبقية المحافظات، من أجل تحقيق السلام وإنهاء الأزمة.





جاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صادر عن أحزاب: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب العدالة والبناء وحزب اتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبية، والحزب الجمهوري، وحزب السلم والتنمية.





وقالت هذه الأحزاب في البيان، إنها "وقفت أمام التطورات السياسية الناتجة عن المستجدات الميدانية في محافظة الحديدة بعد استعادة قوات الشرعية مطار المدينة من أيدي الحوثيين، وما ترتب على ذلك من مواقف دولية تجاه استكمال تحرير المحافظة".





وأفاد البيان، بأن "الحل الأمثل للأزمة اليمنية، هو في إلزام القوى الانقلابية (الحوثيين) بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للحوثيين من محافظة الحديدة ومن كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك صنعاء العاصمة وتعز، مع تسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات إيران ومشاريعها التوسعية بالمنطقة".





وشدد البيان على ضرورة "الالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل السياسي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفِي مقدمتها القرار 2216 ومراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان القوة الذي أصبح لمصلحة الشرعية، عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية، مع التأكيد على ضرورة أن يسبق أي عملية سياسية إنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم مؤسسات الدولية وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمختفين قسراً".





ودعت الأحزاب، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤلياته في دعم جهود استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج الحوثيين منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن.