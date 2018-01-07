مدرب روسيا يشيد باللاعبين بعد الفوز على إسبانيا

أشاد ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لروسيا بلاعبيه عقب الفوز على إسبانيا في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا والتأهل لدور الثمانية من البطولة.





وقال تشيرتشوف في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "المشاعر بسيطة، عندما تقود فريقك في مباراة صعبة ثم تفوز وتتأهل، أما الآن فأنا أركز على المباراة التالية. كنا نعمل بعد كل مباراة على تصحيح الأخطاء التي تحصل معنا وتحديد الواجبات لكل اللاعبين ونطلع على التقارير الطبية من أجل معرفة قدرة اللاعبين على المشاركة وسيستمر الآن هذا الجدول حتى موعد ربع النهائي".





واختتم تشيرتشوف تصريحاته قائلاً : "عندما نقصت صفوفنا أمام أوروجواي في المباراة الماضية عززنا خط الوسط واليوم أعتقد أننا شرحنا للاعبين الكثير من الأمور الفنية وقد نفذوا ما كان عليهم على أفضل وجه. عندما أضع خطة أطلب من اللاعبين أن يفهموها ومن ثم سينفذوها بشكل جيد. كانوا اليوم أذكياء وقادرين على التكيف مع مجريات المباراة وقدرات المنافس".