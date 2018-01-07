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وزيرة الهجرة ترد على أزمة إجازات المصريين العاملين في الخارج

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:21 م
وزيرة الهجرة ترد على أزمة إجازات المصريين العاملين في الخارج
وزيرة الهجرة
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هدى عبدالرازق
 
قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، إن بعض المصريين العاملين في الخارج في عدد معين من القطاعات كالطب يواجهون مشكلة تتعلق بالإجازات.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الوزارة تلقت عدد من الشكاوى من المصريين العاملين في الخارج وبالأخص في الخليج بشأن مد إجازاتهم، لافتة إلى أنها عرضت المشكلة على رئيس مجلس الوزراء السابق لوضع حل.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة وتقرر السماح للمصريين العاملين في الخارج بـ5 سنوات إجازة ثم يتم تسوية وضعهم، مع منحهم مهلة لضبط إجازاتهم حتى يناير 2019، ولكن هناك مطالبات بمد المهلة حتى يوليو 2019.
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